Новий мем-коїн набирає популярності і незабаром може приєднатися до рядів таких відомих токенів, як SHIB і PEPE.
Цей амбітний проєкт привертає увагу і може зайняти місце в топ-10 криптовалют до 2025 року.
Цей новий мем-коїн, прозваний «DOGE 2.0», може увійти в топ-10
Новий мем-коїн набирає популярності і незабаром може приєднатися до рядів таких відомих токенів, як SHIB і PEPE.
Що робить цей коїн особливим, і як він може змінити ринок криптовалют?
Давайте розглянемо ключові фактори його зростання та можливий вплив на галузь.
XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!
XYZ — ваш ексклюзивний квиток у світ спорту та мемів.
Уявіть MVP (найціннішого гравця) в екосистемі XYZVerse,
де криптоентузіасти можуть заробляти на зростаючому попиті на мем-коїни.
Але кожній революції потрібен герой —
той, хто готовий йти до кінця і підняти $XYZ на вершину.
🥊 Цим героєм є XYZepe, загадковий боєць та відданий холдер $XYZ,
чия місія — вивести XYZVerse на #1 місце в CoinMarketCap.
🔥 Спільнота CMC повністю підтримує майбутнього чемпіона — 95% інвесторів вірять у можливість зростання $XYZ!
📈 $XYZ вже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу
💰 Поточна ціна — $0.002, а фінальна мета — $0.1
🔒 Скоро лістинг на найбільших CEX та DEX
✅ Аудовані смарт-контракти та перевірена команда
🏆 Ти готовий вступити в гру разом із XYZepe?
Shiba Inu: Мем-коїн із потужністю Ethereum
Shiba Inu (SHIB) починав як пародія на Dogecoin,
але швидко набув власної ідентичності.
🔹 Запущений у серпні 2020 року анонімним розробником Рьоші
🔹 Заснований на блокчейні Ethereum, що дає йому доступ до децентралізованих додатків
📌 SHIB став чимось більшим, ніж просто мем — у нього є:
✅ ShibaSwap — децентралізована біржа
✅ NFT-платформа у розробці
✅ DAO-система для керування спільнотою
🔥 50% загального обсягу SHIB було передано Віталіку Бутеріну,
який пожертвував частину монет у благодійний фонд і спалив 40% токенів,
що зробило SHIB дефіцитнішим активом.
📈 SHIB має величезний потенціал завдяки своїй спільноті та амбітним планам.
Від мема до мейнстріму: Зліт Dogecoin
Dogecoin з’явився у 2013 році як жарт.
Його творці Біллі Маркус і Джексон Палмер використали мем із собакою сіба-іну.
🔹 DOGE — одна з небагатьох монет без обмеження емісії
🔹 Щохвилини видобувається 10 000 нових DOGE
Але у 2021 році ситуація змінилася.
💥 DOGE увійшов до топ-10 криптовалют, досягнувши $50 млрд капіталізації
⚡ Підтримка Ілона Маска та соціальні мережі підвищили попит
💰 Dogecoin ідеально підходить для мікроплатежів і чайових в інтернеті
⚠️ Однак відсутність технічних оновлень і необмежена емісія викликають побоювання у інвесторів
👉 Попри це, DOGE залишається символом сили крипто-спільноти.
PEPE: Мем-коїн, що захопив крипто-світ
PEPE — нова зірка мем-ринку,
заснована на знаменитому мемі «Pepe the Frog» від художника Метта Ф'юрі.
🔹 Запущений на блокчейні Ethereum
🔹 Не має податку на транзакції
💥 У квітні-травні 2023 року ціна PEPE злетіла до небес:
🚀 Ринкова капіталізація досягла $1.6 млрд
🔥 Інвестори стали мільйонерами за лічені дні
📌 PEPE готується до лістингу на великих біржах і планує «захоплення мем-ринку».
💰 Криптоінвестори стежать за ним, очікуючи нових вибухових рухів.
👉 PEPE демонструє, як інтернет-культура та фінанси можуть створювати неочікувані тренди.
Висновок
Хоча SHIB, DOGE і PEPE вже досягли успіху,
XYZVerse (XYZ) прагне їх перевершити.
✅ Об'єднуючи спорт і мем-культуру
✅ Створюючи потужну спільноту
✅ Орієнтуючись на можливість великого зростання