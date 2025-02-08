Цей новий мем-коїн, прозваний «DOGE 2.0», може увійти в топ-10

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 лютого 2025, 10:30

Цей новий мем-коїн, прозваний «DOGE 2.0», може увійти в топ-10

Новий мем-коїн набирає популярності і незабаром може приєднатися до рядів таких відомих токенів, як SHIB і PEPE.
Цей амбітний проєкт привертає увагу і може зайняти місце в топ-10 криптовалют до 2025 року.

Новий мем-коїн набирає популярності і незабаром може приєднатися до рядів таких відомих токенів, як SHIB і PEPE.

Що робить цей коїн особливим, і як він може змінити ринок криптовалют?
Давайте розглянемо ключові фактори його зростання та можливий вплив на галузь.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!

Изображение выглядит как мультфильм, Человеческое лицо, одежда, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

XYZ — ваш ексклюзивний квиток у світ спорту та мемів.
Уявіть MVP (найціннішого гравця) в екосистемі XYZVerse,
де криптоентузіасти можуть заробляти на зростаючому попиті на мем-коїни.

Але кожній революції потрібен герой —
той, хто готовий йти до кінця і підняти $XYZ на вершину.

🥊 Цим героєм є XYZepe, загадковий боєць та відданий холдер $XYZ,
чия місія — вивести XYZVerse на #1 місце в CoinMarketCap.

🔥 Спільнота CMC повністю підтримує майбутнього чемпіона — 95% інвесторів вірять у можливість зростання $XYZ!

📈 $XYZ вже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу
💰 Поточна ціна — $0.002, а фінальна мета — $0.1

🔒 Скоро лістинг на найбільших CEX та DEX
✅ Аудовані смарт-контракти та перевірена команда

🏆 Ти готовий вступити в гру разом із XYZepe?

Shiba Inu: Мем-коїн із потужністю Ethereum

Shiba Inu (SHIB) починав як пародія на Dogecoin,
але швидко набув власної ідентичності.

🔹 Запущений у серпні 2020 року анонімним розробником Рьоші
🔹 Заснований на блокчейні Ethereum, що дає йому доступ до децентралізованих додатків

📌 SHIB став чимось більшим, ніж просто мем — у нього є:
✅ ShibaSwap — децентралізована біржа
✅ NFT-платформа у розробці
✅ DAO-система для керування спільнотою

🔥 50% загального обсягу SHIB було передано Віталіку Бутеріну,
який пожертвував частину монет у благодійний фонд і спалив 40% токенів,
що зробило SHIB дефіцитнішим активом.

📈 SHIB має величезний потенціал завдяки своїй спільноті та амбітним планам.

Від мема до мейнстріму: Зліт Dogecoin

Dogecoin з’явився у 2013 році як жарт.
Його творці Біллі Маркус і Джексон Палмер використали мем із собакою сіба-іну.

🔹 DOGE — одна з небагатьох монет без обмеження емісії
🔹 Щохвилини видобувається 10 000 нових DOGE

Але у 2021 році ситуація змінилася.
💥 DOGE увійшов до топ-10 криптовалют, досягнувши $50 млрд капіталізації
⚡ Підтримка Ілона Маска та соціальні мережі підвищили попит

💰 Dogecoin ідеально підходить для мікроплатежів і чайових в інтернеті
⚠️ Однак відсутність технічних оновлень і необмежена емісія викликають побоювання у інвесторів

👉 Попри це, DOGE залишається символом сили крипто-спільноти.

PEPE: Мем-коїн, що захопив крипто-світ

PEPE — нова зірка мем-ринку,
заснована на знаменитому мемі «Pepe the Frog» від художника Метта Ф'юрі.

🔹 Запущений на блокчейні Ethereum
🔹 Не має податку на транзакції

💥 У квітні-травні 2023 року ціна PEPE злетіла до небес:
🚀 Ринкова капіталізація досягла $1.6 млрд
🔥 Інвестори стали мільйонерами за лічені дні

📌 PEPE готується до лістингу на великих біржах і планує «захоплення мем-ринку».
💰 Криптоінвестори стежать за ним, очікуючи нових вибухових рухів.

👉 PEPE демонструє, як інтернет-культура та фінанси можуть створювати неочікувані тренди.

Висновок

Хоча SHIB, DOGE і PEPE вже досягли успіху,
XYZVerse (XYZ) прагне їх перевершити.

✅ Об'єднуючи спорт і мем-культуру
✅ Створюючи потужну спільноту
✅ Орієнтуючись на можливість великого зростання

📢 Більше інформації про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами