Трейдери очікують зниження ставки ФРС у червні після даних із зайнятості

Трейдери, які працюють із короткостроковими відсотковими ф'ючерсами, прогнозують зниження ключової ставки Федеральної резервної системи в червні після публікації урядового звіту, який показав, що рівень безробіття в США минулого місяця становив 4%. Про це пише investing.com.

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Також трейдери очікують на друге зниження ставки до кінця 2025 року.

Очікування зниження ставок йдуть за публікацією даних за кількістю робочих місць поза сільськогосподарським сектором США за січень, які показали зростання на 143 000 у місячному вирахуванні, згідно з даними Бюро статистики праці.

Цей показник виявився нижчим від медіанного прогнозу зростання на 175 000, заснованого на опитуванні 79 економістів. Діапазон оцінок варіювався від збільшення на 105000 до 240000.

Крім того, дані про кількість робочих місць за грудень були переглянуті у бік підвищення до 307 000 з початкових 256 000. Середній щомісячний приріст робочих місць у США в 2024 році також був переглянутий до 166 000 з попередніх 186 000.