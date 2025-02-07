Spotify та Warner Music Group уклали нову угоду про дистрибуцію, спрямовану на «формування майбутнього аудіовізуального стрімінгу». За словами Spotify, це сприятиме розширенню каталогу аудіо- та відеоконтенту, а також впровадженню нових рівнів підписки. Про це пише mezha.media.

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Компанії не розголошують деталі угоди. Також не було жодної конкретики щодо майбутніх пропозицій підписки.

Нещодавно Spotify підписала схожу угоду також з Universal Music Group. У цій угоді згадувалась нова підписка Super Premium, яка надає доступ до якіснішого аудіо.

Гендиректор Spotify Деніел Ек у коментарі до останнього фінансового звіту зазначив, що новий, дорожчий тариф з’явиться у 2025 році, а компанія активно шукатиме способи запропонувати користувачам «новий музичний досвід».

Нова угода з Warner Music Group також запроваджує модель прямого ліцензування з Warner Chappell Music, яка, за словами Spotify, «ґрунтується на чинних домовленостях між компаніями» щодо виплати роялті артистам.