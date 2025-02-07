До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
7 лютого 2025, 17:26
Курс валют на вечір 7 лютого: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 7 лютого
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Закриття 7 лютого
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Зміни
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41,44/41,47
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41,50/41,55
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6/8
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43,05/43,07
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43,10/43,14
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5/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 42,90 грн, а продають за 43,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,68, євро — 43,35−43,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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