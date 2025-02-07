Попит на ШІ-потужності перевищує пропозицію

Попит на хмарні сервіси AWS для навчання та використання штучного інтелекту (ШІ) вже зараз перевищує доступну пропозицію. Про це заявила компанія Amazon, додавши, що планує інвестувати близько 100 мільярдів доларів у нові центри обробки даних та ШІ-чипи протягом 2025 року, повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Генеральний директор Amazon Енді Джессі підкреслив прагнення компанії стати лідером на ринку ШІ та заявив про готовність до значних інвестицій у розвиток хмарних обчислень. Проте, компанія зіткнулася з труднощами при запуску нових центрів обробки даних через проблеми з постачанням чипів як від сторонніх виробників, так і від власного підрозділу, а також через обмежену доступність енергії.

Джессі оптимістично налаштований щодо вирішення цих проблем у другій половині 2025 року. Він також зазначив, що капітальні витрати компанії у розмірі 26,3 мільярда доларів за останні три місяці 2024 року, більшість з яких були спрямовані на ШІ, свідчать про масштаб запланованих інвестицій на 2025 рік.

Деталі

Amazon не єдина компанія, яка відчуває дефіцит потужностей для задоволення попиту на ШІ. Раніше Microsoft також повідомила про те, що її дохід від хмарних сервісів постраждав через недостатню кількість центрів обробки даних для повноцінного задоволення попиту на продукти зі штучним інтелектом.

Проблема значного споживання електроенергії, зокрема для потреб ШІ, активно обговорювалася протягом 2024 року. За попередніми прогнозами, до 2028 року споживання електроенергії американськими центрами обробки даних може зрости втричі. Попит на електроенергію в США вже досяг рекордного рівня у 2024 році та, ймовірно, встановить новий рекорд у 2025 році.