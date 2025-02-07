Впродовж січня 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 2,6 тис. вживаних легкових авто із США. У порівнянні з січнем 2024 року попит на «американців» з пробігом зменшився майже на 3%. Про це повідомляє Укравтопром.
В Україні зменшився попит на вживані авто з США
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 41%. Гібридним та дизельним авто належить по 6%, авто з ГБО — 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 6,1 року.
Найпопулярніші моделі
В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y — 331 од.;
- Tesla Model 3 — 307 од.;
- Ford Escape — 171 од.;
- Jeep Cherokee — 163 од.;
- Nissan Rogue — 132 од.
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