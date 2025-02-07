Топ-3 криптовалюти дешевше $0.01, які можуть вирости до 2026 року

Криптовалютний ринок приховує справжні скарби, вартість яких поки що не перевищує цента.

Ці недооцінені активи можуть принести інвесторам величезний прибуток у найближчі роки.

Знайти такі монети зараз — означає отримати потенційно колосальні прибутки до 2026 року.

Ця стаття розгляне три перспективні криптовалюти, які мають шанс значно зрости у ціні.

Зліт XYZ: Мем-коїн-боєць, що пробивається у криптоарену

XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів.

Офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує спортивну енергетику з мем-культурою, приваблюючи мільйони фанатів, які хочуть бути частиною чогось більшого.

Але кожній історії потрібен герой.

Не найсильніший, не найбільший — а той, хто безстрашно вірить у перемогу і готовий боротися до кінця.

🥊 Цим героєм став XYZepe — загадковий боєць та відданий холдер $XYZ, який прагне вивести XYZVerse у топ CoinMarketCap і вписати його в історію криптовалют.

🔥 95% учасників CMC вірять в успіх $XYZ та націлені на зростання.

💰 Зараз ціна $XYZ — всього $0.002, але до кінця пресейлу очікується можливе зростання до $0.1!

⚡ Проєкт уже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу

⚡ Спільнота XYZVerse стрімко зростає

📈 На ринку мем-коїнів XYZ явно виділяється

✅ Продумана токеноміка

✅ Майбутні лістинги на CEX і DEX

✅ Постійне спалювання токенів для зміцнення вартості

XYZepe бореться за славу. Чи готовий ти вийти на ринг?

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) нещодавно показав значні коливання ціни.

📉 За тиждень ціна впала на 14.3%, за місяць — на 24.4%.

📈 Однак за останні 6 місяців ціна зросла на 235.93%!

💰 Поточний діапазон ціни: $0.31 — $0.42

📌 Найближчий рівень опору: $0.49 (+17%)

📌 Якщо проб'є опір — наступна ціль $0.60 (+43%)

📈 Технічні індикатори:

✅ RSI (51.56) вказує на нейтральний ринок

✅ Стохастик (77.38) припускає можливе зростання

⚠️ MACD трохи негативний (-0.0008402), але можливий розворот вгору

👉 Якщо ціна знизиться, найближчий рівень підтримки — $0.27 (-13%)

Terra Classic (LUNC)

LUNC зазнав значного падіння ціни.

📉 За тиждень: -14.12%

📉 За місяць: -46.17%

📉 За 6 місяців: -8.44%

💰 Поточний діапазон ціни: $0.00005501 — $0.00007753

📌 Найближчий рівень опору: $0.00009082 (+40%)

📌 Найближчий рівень підтримки: $0.00004578

📈 Технічні індикатори:

⚠️ RSI (47.20) вказує на слабкий низхідний тренд

⚠️ MACD залишається негативним (-0.0000001947), що натякає на ведмежий ринок

✅ Стохастик (15.46) припускає, що актив перепроданий і може розвернутися вгору

👉 Інвестори уважно стежать за цими рівнями, щоб визначити подальший рух LUNC.

Висновок

Хоча XLM і LUNC мають перспективи, XYZVerse (XYZ) націлений на щось більше.

✅ Поєднання спорту та мемів

✅ Потужна спільнота, що веде проєкт вперед

✅ Орієнтація на можливість великого зростання

📢 Додаткова інформація про XYZVerse (XYZ)