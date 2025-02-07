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7 лютого 2025, 14:30

Топ-3 криптовалюти дешевше $0.01, які можуть вирости до 2026 року

Криптовалютний ринок приховує справжні скарби, вартість яких поки що не перевищує цента.

Криптовалютний ринок приховує справжні скарби, вартість яких поки що не перевищує цента.

Ці недооцінені активи можуть принести інвесторам величезний прибуток у найближчі роки.

Знайти такі монети зараз — означає отримати потенційно колосальні прибутки до 2026 року.

Ця стаття розгляне три перспективні криптовалюти, які мають шанс значно зрости у ціні.

Зліт XYZ: Мем-коїн-боєць, що пробивається у криптоарену

XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів.

Офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує спортивну енергетику з мем-культурою, приваблюючи мільйони фанатів, які хочуть бути частиною чогось більшого.

Але кожній історії потрібен герой.

Не найсильніший, не найбільший — а той, хто безстрашно вірить у перемогу і готовий боротися до кінця.

🥊 Цим героєм став XYZepe — загадковий боєць та відданий холдер $XYZ, який прагне вивести XYZVerse у топ CoinMarketCap і вписати його в історію криптовалют.

🔥 95% учасників CMC вірять в успіх $XYZ та націлені на зростання.

💰 Зараз ціна $XYZ — всього $0.002, але до кінця пресейлу очікується можливе зростання до $0.1!

⚡ Проєкт уже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу
⚡ Спільнота XYZVerse стрімко зростає

📈 На ринку мем-коїнів XYZ явно виділяється
✅ Продумана токеноміка
✅ Майбутні лістинги на CEX і DEX
✅ Постійне спалювання токенів для зміцнення вартості

XYZepe бореться за славу. Чи готовий ти вийти на ринг?

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) нещодавно показав значні коливання ціни.
📉 За тиждень ціна впала на 14.3%, за місяць — на 24.4%.
📈 Однак за останні 6 місяців ціна зросла на 235.93%!

💰 Поточний діапазон ціни: $0.31 — $0.42
📌 Найближчий рівень опору: $0.49 (+17%)
📌 Якщо проб'є опір — наступна ціль $0.60 (+43%)

📈 Технічні індикатори:
✅ RSI (51.56) вказує на нейтральний ринок
✅ Стохастик (77.38) припускає можливе зростання
⚠️ MACD трохи негативний (-0.0008402), але можливий розворот вгору

👉 Якщо ціна знизиться, найближчий рівень підтримки — $0.27 (-13%)

Terra Classic (LUNC)

LUNC зазнав значного падіння ціни.
📉 За тиждень: -14.12%
📉 За місяць: -46.17%
📉 За 6 місяців: -8.44%

💰 Поточний діапазон ціни: $0.00005501 — $0.00007753
📌 Найближчий рівень опору: $0.00009082 (+40%)
📌 Найближчий рівень підтримки: $0.00004578

📈 Технічні індикатори:
⚠️ RSI (47.20) вказує на слабкий низхідний тренд
⚠️ MACD залишається негативним (-0.0000001947), що натякає на ведмежий ринок
✅ Стохастик (15.46) припускає, що актив перепроданий і може розвернутися вгору

👉 Інвестори уважно стежать за цими рівнями, щоб визначити подальший рух LUNC.

Висновок

Хоча XLM і LUNC мають перспективи, XYZVerse (XYZ) націлений на щось більше.

✅ Поєднання спорту та мемів
✅ Потужна спільнота, що веде проєкт вперед
✅ Орієнтація на можливість великого зростання

📢 Додаткова інформація про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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