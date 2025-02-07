Криптовалютний ринок приховує справжні скарби, вартість яких поки що не перевищує цента.
Топ-3 криптовалюти дешевше $0.01, які можуть вирости до 2026 року
Ці недооцінені активи можуть принести інвесторам величезний прибуток у найближчі роки.
Знайти такі монети зараз — означає отримати потенційно колосальні прибутки до 2026 року.
Ця стаття розгляне три перспективні криптовалюти, які мають шанс значно зрости у ціні.
Зліт XYZ: Мем-коїн-боєць, що пробивається у криптоарену
XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів.
Офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує спортивну енергетику з мем-культурою, приваблюючи мільйони фанатів, які хочуть бути частиною чогось більшого.
Але кожній історії потрібен герой.
Не найсильніший, не найбільший — а той, хто безстрашно вірить у перемогу і готовий боротися до кінця.
🥊 Цим героєм став XYZepe — загадковий боєць та відданий холдер $XYZ, який прагне вивести XYZVerse у топ CoinMarketCap і вписати його в історію криптовалют.
🔥 95% учасників CMC вірять в успіх $XYZ та націлені на зростання.
💰 Зараз ціна $XYZ — всього $0.002, але до кінця пресейлу очікується можливе зростання до $0.1!
⚡ Проєкт уже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу
⚡ Спільнота XYZVerse стрімко зростає
📈 На ринку мем-коїнів XYZ явно виділяється
✅ Продумана токеноміка
✅ Майбутні лістинги на CEX і DEX
✅ Постійне спалювання токенів для зміцнення вартості
XYZepe бореться за славу. Чи готовий ти вийти на ринг?
Stellar (XLM)
Stellar (XLM) нещодавно показав значні коливання ціни.
📉 За тиждень ціна впала на 14.3%, за місяць — на 24.4%.
📈 Однак за останні 6 місяців ціна зросла на 235.93%!
💰 Поточний діапазон ціни: $0.31 — $0.42
📌 Найближчий рівень опору: $0.49 (+17%)
📌 Якщо проб'є опір — наступна ціль $0.60 (+43%)
📈 Технічні індикатори:
✅ RSI (51.56) вказує на нейтральний ринок
✅ Стохастик (77.38) припускає можливе зростання
⚠️ MACD трохи негативний (-0.0008402), але можливий розворот вгору
👉 Якщо ціна знизиться, найближчий рівень підтримки — $0.27 (-13%)
Terra Classic (LUNC)
LUNC зазнав значного падіння ціни.
📉 За тиждень: -14.12%
📉 За місяць: -46.17%
📉 За 6 місяців: -8.44%
💰 Поточний діапазон ціни: $0.00005501 — $0.00007753
📌 Найближчий рівень опору: $0.00009082 (+40%)
📌 Найближчий рівень підтримки: $0.00004578
📈 Технічні індикатори:
⚠️ RSI (47.20) вказує на слабкий низхідний тренд
⚠️ MACD залишається негативним (-0.0000001947), що натякає на ведмежий ринок
✅ Стохастик (15.46) припускає, що актив перепроданий і може розвернутися вгору
👉 Інвестори уважно стежать за цими рівнями, щоб визначити подальший рух LUNC.
Висновок
Хоча XLM і LUNC мають перспективи, XYZVerse (XYZ) націлений на щось більше.
✅ Поєднання спорту та мемів
✅ Потужна спільнота, що веде проєкт вперед
✅ Орієнтація на можливість великого зростання