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7 лютого 2025, 13:33

Премія FinAwards 2025 розкриває цьогорічних номінантів — хто у списку і як голосувати

Тематичні Telegram- та YouTube-канали про фінанси та економіку відіграють важливу роль у розвитку українського фінансового сектора. Вони не лише відстежують тренди, а й формують їх. Премія FinAwards, яка традиційно відзначає найкращих зі світу фінансів, цьогоріч готує відзнаки і для Telegram- та YouTube-каналів. Розповідаємо, хто у списку номінантів.

Тематичні Telegram- та YouTube-канали про фінанси та економіку відіграють важливу роль у розвитку українського фінансового сектора.

Відзначати представників цього напряму будуть у категорії «Фінансовий продукт». Це одна з найбільших категорій, де у своїх номінаціях змагаються за першість також банки, МФО, страхові, сервіси криптообміну тощо.

З-поміж YouTube-каналів у списку номінантів «Найкращий YouTube-канал про фінанси у 2025 році»:

  • Рок-н-рол інвестиції — YouTube-канал про інвестування з понад 20 тисячами підписників.
  • Wallet Pro — блог про мотивацію, банки, фінанси, інвестиції, гроші, фінансову грамотність.
  • Роман Кошовський / Запали цілі | GOALS on FIRE — авторська програма Романа Кошовського — бізнес-аналітика, адепта та практика прокачки фінансової культури українців, автора й засновника блогу «Креатив Розвиток Пошук».

Telegram-канали цього року будуть представлені у номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» такими:

  • Бізнес | Фінанси | Інвестиції — популярний Telegram-канал, де відверто розповідають про фінанси, економіку та інвестиції.
  • Балади Лицаря (IPlan) — про фінанси, інвестиції, ризики, податки.
  • Інвестор24 — Telegram-канал про інвестиції.

Як проголосувати?

Голосування стартує 17 лютого. Прийом голосів буде відбуватися на сайті премії.

Віддати голос та підтримати номінантів, які найбільше заслуговують на визнання, можуть усі охочі. Користувачам достатньо для цього буде зайти на сайт премії FinAwards 2025, обрати потрібні категорії і номінації та підтримати номінантів.

Наприклад, у категорії «Фінансовий продукт» будуть ще й такі номінації як «Картка № 1 в гаманці», «Найдешевший кредит МФО», «Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка», «Найкраща інвестиційна пропозиція» та інші.

Тож нагадуємо — кожен може стати частиною FinAwards 2025. Долучайтеся до голосування, і можливо саме ваш вибір буде вирішальним для визначення тенденцій фінансової сфери вже цього року.

Джерело: Мінфін
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