Центральний банк Індії вперше за майже п'ять років знизив облікову ставку

Комітет з монетарної політики Резервного банку Індії (RBI) ухвалив рішення знизити облікову ставку на 25 базисних пунктів. Це перше зниження ставки з 2020 року, повідомляє Bloomberg.

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Ключові факти:

Зниження ставки: Облікова ставка знижена на 25 базисних пунктів. Більшість економістів прогнозували саме таке рішення.

Інфляція: Комітет вирішив продовжити нейтральну монетарну політику та зосередитися на досягненні інфляційної цілі.

Ліквідність: Центральний банк запевнив, що він залишатиметься гнучким у наданні ліквідності та надав банкам більше часу для дотримання нового коефіцієнту покриття ліквідності.

Реакція ринку: Ринки були розчаровані відсутністю нових кроків щодо ліквідності. Дохідність 10-річних облігацій зросла, акції були волатильними, індекс NSE Nifty Index 50 знизився, а рупія зміцнилась відносно долара.

Прогнози: Центральний банк прогнозує дещо швидше зростання ВВП і повільнішу інфляцію у новому фінансовому році, що починається 1 квітня.