В Україні зростає популярність шлюбних договорів

В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості шлюбних договорів, навіть попри загальне зменшення кількості укладених шлюбів. Про це пише Опендатабот.

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Торік в Україні було зареєстровано 2 762 шлюбні договори, що на 7% більше, ніж у 2023 році. Проте, цей показник все ще залишається нижчим на третину порівняно з 2021 роком, коли було укладено 4 099 шлюбних договорів.

Зараз на 54 шлюби припадає один шлюбний договір, тоді як у 2023 році цей показник становив 72 одруження на один договір.

Загальна кількість зареєстрованих шлюбів у 2024 році склала 150 210, що на 19% менше, ніж у 2023 році, та на 30% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

У середньому, щомісяця у 2024 році реєструвалося 12,5 тисяч шлюбів, що є найнижчим показником за останні 10 років.

Водночас, кількість розлучень в Україні у 2024 році зросла на 42,2% — до 34,29 тисяч. В середньому по Україні на одне розлучення припадало 4,4 шлюбу.