У січні 2025 року Україна експортувала товарів на суму 3,1 мільярда, що на 3,1 мільярда, що на 300 мільйонів менше, ніж у січні минулого року, та на $117 мільйонів менше порівняно з груднем 2024 року. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
7 лютого 2025, 11:28
Україна у січні експортувала товарів на 3,1 млрд, імпорт впав на 1 млрд
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Основні експортні товари:
- Кукурудза: $521 мільйон (2,5 мільйона тонн);
- Олія соняшникова: $426 мільйонів (378 тисяч тонн);
- Залізна руда та концентрати: $247 мільйонів (3,1 мільйона тонн);
- Пшениця: $188 мільйонів (891 тисяча тонн);
- Кабелі та ізольовані дроти: $104 мільйони (6 тисяч тонн);
- Соєві боби: $90 мільйонів (223 тисячі тонн).
Головні торговельні партнери:
- Європейський Союз: $1,8 мільярда експорту;
- Інші країни: $1,3 мільярда, зокрема Єгипет, Туреччина, Китай та США.
- Імпорт скоротився
- Імпорт товарів до України у грошовому вираженні впав на $1,04 мільярда (-16,9%) порівняно з груднем 2024 року.
Перспективи експорту
«Експорт основних товарів з доданою вартістю залишається стабільним, а деякі навіть демонструють зростання. Тому ми оптимістично налаштовані щодо відновлення темпів зростання експорту, що спостерігалися торік, в найближчі місяці», — зазначила Свириденко.
Джерело: Мінфін
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