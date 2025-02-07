Україна у січні експортувала товарів на 3,1 млрд, імпорт впав на 1 млрд

У січні 2025 року Україна експортувала товарів на суму 3,1 мільярда, що на 3,1 мільярда, що на 300 мільйонів менше, ніж у січні минулого року, та на $117 мільйонів менше порівняно з груднем 2024 року. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.