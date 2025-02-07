Курс валют на 7 лютого: долар у банках подешевшав на 13 копійок, євро — на 20 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 13 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 42,90 грн, а продають за 43,47 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,53−41,55, євро — 43,27−43,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,44−41,47 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,05−43,07 грн/євро.

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