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7 лютого 2025, 11:02

Адміністрація Трампа розпустила групу з пошуку активів російських олігархів

Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу групи, розпочату після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, яка була спрямована на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу групи, розпочату після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, яка була спрямована на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля.
Фото: usembassy.gov

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У записці генеральної прокурорки США Пем Бонді, опублікованій у середу під час хвилі наказів у її перший день на посаді, але про які раніше не повідомлялося, йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture (Робоча група з боротьби з клептократією), завершаться як частина зміни фокуса та фінансування боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами.

«Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу», — написала Бонді в директиві, додавши, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів російських олігархів, будуть переспрямовані на протидію картелям.

Програма була створена під час адміністрації демократа Джо Байдена для того, щоб завдати фінансового удару по найближчому оточенню російського диктатора Володимира Путіна та покарати тих, хто порушує санкції та експортний контроль.

У матеріалі йдеться, що робоча група була частиною ширшої стратегії, ізолювати Росію від світових ринків та забезпечити дотримання санкцій, запроваджених проти Москви через міжнародне засудження війни в Україні.

За час своєї роботи група порушила справи проти Олега Дерипаски (магната алюмінієвої промисловості) та Костянтина Малофєєва (власника великого медіахолдингу).

Також були конфісковані яхти, що належали підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Хоча розслідування, розпочаті цією групою, ймовірно, триватимуть, їх більше не будуть координувати з центрального офісу Міністерства юстиції. Прокурори, які працювали в рамках робочої групи, повернуться на свої попередні посади.

Відповідно до директиви, зміни діятимуть протягом щонайменше 90 днів, але можуть бути продовжені або зроблені постійними.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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