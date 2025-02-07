У п’ятницю, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
В Україні у восьми областях ввели аварійні відключення електроенергії
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Причина
Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації і передачі електроенергії.
«Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо)», — йдеться у повідомленні.
Побутові споживачі зі світлом
Зазначається, що наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
Енергетики додали, що графік аварійних вимкнень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.
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