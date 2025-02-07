В Україні у восьми областях ввели аварійні відключення електроенергії

У п’ятницю, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Причина

Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації і передачі електроенергії.

«Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо)», — йдеться у повідомленні.

Побутові споживачі зі світлом

Зазначається, що наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Енергетики додали, що графік аварійних вимкнень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.