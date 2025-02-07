Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 846 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 лютого 2025, 8:18
Втрати ворога за 6 лютого: 1 340 російських окупантів, 10 танків та 116 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 846650 (+1340) осіб,
- танків — 9975 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20755 (+18) од,
- артилерійських систем — 22785 (+32) од,
- РСЗВ — 1271 (+0) од,
- засоби ППО — 1056 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24301 (+116),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36307 (+96) од,
- спеціальна техніка — 3738 (+1).
Джерело: Мінфін
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