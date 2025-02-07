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7 лютого 2025, 9:00

Експерт вважає, що безконтрольна емісія грошей у США та Китаї розжене вартість криптовалют

Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс вважає, що найближчим часом США, КНР та ще деякі країни активно вливатимуть гроші в економіку. А це викличе нове рекордне зростання вартості криптовалют.

Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс вважає, що найближчим часом США, КНР та ще деякі країни активно вливатимуть гроші в економіку.

На думку Хейса, держави проводитимуть емісію, щоб знизити реальну вартість свого боргу, що скоротить купівельну спроможність фіатних валют. У такій ситуації інвестори будуть змушені шукати альтернативні способи збереження своїх активів, і одним із найпривабливіших варіантів стане біткоїн та золото.

Ринок вже закладає подібні очікування. Інвестиції в криптовалютні проекти набирають рекордних обертів. Зокрема, передпродаж Wall Street Pepe's ($WEPE) подолав позначку $67 млн у міру зростання FOMO і наближається до оцінки, яка може становити $100 млн.

Результат виявився настільки потужним, що передпродаж може завершитись достроково.

КУПИТИ WALL STREET PEPE

Новий «жаб'ячий» мемкоїн перевертає ринок

Проект $WEPE обіцяє покласти край пануванню хедж-фондів, маніпуляціям великих інвесторів та схем «памп і дамп», які організовують ключові лідери думок. Для цього він збирає роздрібних інвесторів до пулу, який сам зможе диктувати умови ринку.

Вартість токена $WEPE на передпродажі складає $0,0003665 і, можливо, це мінімальна цифра, за якою його можна буде придбати. З 200 мільярдів загальної кількості токенів 80% було викладено для попереднього продажу. Зараз їх продовжують активно скуповувати кожну секунду, як можна спостерігати в реальному часі на сайті проекту. На момент написання статті було залучено 69 976 658 доларів.

Потенційні інвестори прагнуть уникнути жалю про втрачену вигідну можливість, намагаючись встигнути придбати токен-жабу до його виходу на біржові платформи. Враховуючи значний обсяг залучених коштів, $WEPE, ймовірно, опиниться у центрі уваги великих бірж.

«Жаб'ячі» мем-монети користуються популярністю — спочатку Pepe Unchained, а тепер і Wall Street Pepe

За час передпродажу проект Wall Street Pepe набрав 41 тис. передплатників на X та понад 21 тис. у Telegram. Показником того, що остання монета-жаба дуже популярна, є і те, що багато постів на X набирають до 50 тисяч переглядів.

Такий успіх Wall Street Pepe змушує згадати про досягнення Pepe Unchained ($PEPU), ціна якого в даний час складає близько $0,02 і який на сьогодні приніс 152% прибутку своїм раннім покупцям у передпродажі. Якщо взяти за основу історичний максимум $PEPU — $0,069, то прибутковість токена становитиме 769%. Стартова ціна $PEPU у передпродажі становила $0,008.

Pepe Unchained вдалося зібрати неймовірні $73 млн і незабаром компанія збирається запустити довгоочікувану платформу для створення мем-монет Pump Pad. Новий старт-ап майданчик схожий на Pump.fun, але працюватиме на власному Ethereum Layer 2. Новина про швидкий запуск нового продукту призвела до помітного зростання ціни $PEPU за останній тиждень січня. Усього за сім днів ціна злетіла більш як на 60%.

У той час як $PEPU знадобилося п'ять місяців, щоб стати лідером серед мем-токенів на етапі передпродажу за обсягом зібраних коштів, Wall Street Pepe досягнув порівнянних результатів лише за два.

Джерело: Мінфін
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