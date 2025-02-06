До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.
6 лютого 2025, 17:30
Курс валют на вечір 6 лютого: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 6 лютого
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Закриття 6 лютого
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Зміни
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41,57/41,62
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41,44/41,47
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13/15
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43,16/43,19
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42,95/42,97
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21/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,95 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,54−41,55, євро — 43,25−43,43 грн.
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Джерело: Мінфін
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