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6 лютого 2025, 19:30

«Гарольд, що приховує біль» заробив $5 млн у перші години на ринку

Знаменита людина-мем «Гарольд, що приховує біль», запустив свій мемкоїн. І вже за перші години капіталізація зросла до $5 млн.

Знаменита людина-мем «Гарольд, що приховує біль», запустив свій мемкоїн.

На ринку мем-коїнів загалом спостерігається пожвавлення. Pepe Unchained запускає власну платформу для створення мемних токенів, а криптовалюта-мем Slap-to-Earn Catslap ($SLAP) провела значне спалювання, вилучивши з обігу ще $1 млн токенів $SLAP, що має значно підвищити вартість активу.

З урахуванням попередніх спалювань з обігу вже було виведено 1 196 558 367,83 токенів $SLAP, які оцінюються більш ніж у 1,6 мільйона доларів.

Спалювання токенів проводиться на користь всіх власників конкретної криптовалюти: скорочуючи пропозицію токенів з високим попитом, збільшується дефіцит, що є одним із основних факторів, які визначають вартість валюти .

#SLAP — це токен вірусної веб-гри Catslap, в якій гравці заробляють криптовалютні винагороди, змушуючи кота на головній сторінці давати ляпаси. «Шльопнути» можна одну з шести знаменитостей, включаючи нещодавно обраного президента США Дональда Трампа та його соратника, який кохає Dogecoin, генерального директора Tesla Елона Маска.

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Грандіозний Slapdrop та спалювання токенів -як заробити

Нещодавнє спалювання токенів відбулося відразу за грандіозним Slapdrop, у рамках якого топ-10 «шльоперів» у таблиці лідерів Slap-to-Earn розділили призовий фонд у $100 000.

Проект Catslap пропонує кілька способів отримання винагороди. Гравці Catslap, які виконали соціальні завдання Zealy і створили свої гаманці з винагородами у Best Wallet, почали отримувати винагороду $SLAP 16 січня.

Нагороди $SLAP будуть рівномірно розподілятися протягом 90 днів, щоб уникнути різкого тиску на продажі. Подібну модель ми спостерігали у кількох інших гучних проектах монет-мемів, наприклад, у Hamster Kombat, де для заробітку валюти теж потрібно було брати участь у ігровій механіці.

Тепер, коли $SLAP на суму 1 мільйон доларів було виведено з обігу, Slapdrop офіційно завершено.

Нині інвестори поставили на понад півмільярда токенів $SLAP. У власників є близько двох тижнів, щоб встигнути забрати свої токени та всі накопичені винагороди. Після закінчення цього терміну всі незатребувані винагороди остаточно виведуть із обігу.

Всі невикористані нагороди за стейкінг, а також токени, що залишаються в розпорядженні команди і не закріплені за контрактами розподілу, будуть знищені 14 лютого. На сайті Catslap можна переглянути зворотний відлік до фінального мегаспалювання.

Чи очолить $SLAP ринок мем-монет у 2025 році?

Команда Catslap реалізувала ініціативу щодо зворотного викупу, придбавши токени на суму $533 281 (еквівалент понад 348 мільйонів $SLAP) на відкритому ринку, щоб підтримати ціну активу.

4 грудня 2024 року ціна $SLAP досягла історичного максимуму в $0,009478, що ознаменувало прибутковість 8516% для інвесторів, які вступили в проект на ранніх стадіях передпродажу.

Крім того, на нас чекає ще кілька цікавих цінових каталізаторів. Наприклад, вся індустрія виграє від всеосяжної криптовалютної політики США, на реалізацію якої чекають від прокриптовалютної адміністрації Трампа протягом наступних шести місяців.

Передпродаж Catslap стартував у листопаді 2024 року за початковою ціною $0,00011, яка сьогодні, за даними CoinGecko, зросла до $0,0014, що дало раннім інвесторам чудову прибутковість у 1173%.

Скорочення пропозиції біткоїну вдвічі, що відбулося минулого року, разом із позитивними прогнозами для крипторинка в США, швидше за все, запустить бичачий тренд, який призведе до зростання всіх великих альткоїнів. Catslap, ймовірно, очолить сектор мем-монет і обжене таких котячих ставлеників, як MEOW, MOG, Popcat і Simon's Cat.

Криптоаудиторська компанія SolidProof перевірила смарт-контракт Catslap і не виявила жодних критичних проблем, що дає інвесторам упевненість у надійності та безпеці проекту.

$SLAP можна придбати через інноваційний гаманець Best Wallet від Web3, доступний у Google Play або Apple App Store.

Джерело: Мінфін
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