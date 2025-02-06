Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що план президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, прив’язаних до долара, прискорить законодавче схвалення цифрового євро. Про це заявив Reuters член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне.
ЄЦБ сподівається, що криптовалютний план Трампа прискорить впровадження цифрового євро
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Чіполлоне сказав, що підтримка Трампом доступних у всьому світі стейблкоїнів, прив’язаних до долара, допоможе створити ще один платіжний інструмент і та прискорить процес впровадження цифрового євро.
Європейська комісія запропонувала законодавство щодо цифрового євро у червні 2023 року, але відтоді прогрес був незначним через скептицизм з боку деяких законодавців і банкірів.
«Політичний світ стає більш уважним до цього і цілком можливо, що ми побачимо прискорення цього процесу», — зазначив Чіполлоне.
Чіполлоне сподівається, що Європарламент і Рада ЄС завершать роботу над законодавством про цифрове євро до літа.
Після цього законодавці зможуть розпочати перемовини з Європейською комісією з можливістю затвердження до листопада 2025 року, коли планується голосування щодо цифрової валюти.
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