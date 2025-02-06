ЄЦБ сподівається, що криптовалютний план Трампа прискорить впровадження цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що план президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, прив’язаних до долара , прискорить законодавче схвалення цифрового євро . Про це заявив Reuters член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне.

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Чіполлоне сказав, що підтримка Трампом доступних у всьому світі стейблкоїнів, прив’язаних до долара, допоможе створити ще один платіжний інструмент і та прискорить процес впровадження цифрового євро.

Європейська комісія запропонувала законодавство щодо цифрового євро у червні 2023 року, але відтоді прогрес був незначним через скептицизм з боку деяких законодавців і банкірів.

«Політичний світ стає більш уважним до цього і цілком можливо, що ми побачимо прискорення цього процесу», — зазначив Чіполлоне.

Чіполлоне сподівається, що Європарламент і Рада ЄС завершать роботу над законодавством про цифрове євро до літа.

Після цього законодавці зможуть розпочати перемовини з Європейською комісією з можливістю затвердження до листопада 2025 року, коли планується голосування щодо цифрової валюти.