Малий бізнес в Україні отримає доступне фінансування та страховий захист

Підприємці в Україні отримали нові можливості для безпечного розвитку бізнесу завдяки спеціальним умовам кредитування бізнес-нерухомості від Банку Кредит Дніпро. Програма реалізується банком в рамках державної ініціативи «Доступні кредити 5−7−9%» та пропонує підприємствам малого бізнесу вигідні умови фінансування: низькі ставки, тривалий термін кредитування та зручний процес оформлення. Важливою перевагою для учасників програми є річний страховий захист від страхової компанії ІНГО без додаткових витрат.

Кредит можна отримати на придбання бізнес-нерухомості чи обладнання. Переваги програми включають часткову компенсацію відсоткової ставки, яка може складати лише 7%, а за умов створення нових робочих місць — зменшуватися до 5%. Максимальна сума кредиту сягає 10 млн грн, а термін кредитування — до 7 років. Разова комісія становить 1,5%, що є конкурентною пропозицією для українського ринку.

Річний страховий захист, який підприємці отримують в якості бонусу від Банку, надається найдосвідченішою компанією в сегменті страхування юридичних осіб — страховою компанією ІНГО. До страхового покриття входять не лише класичні ризики, такі як пожежі, аварії та стихійні лиха, а й воєнні — влучання ракет, уламків безпілотників, інших видів збройної агресії чи оборонних дій. Страхування передбачає компенсацію як за пошкоджене майно, так і за фінансові втрати, якщо підприємство вимушено зупиняє роботу через воєнні дії. Важливим нюансом програми є те, що страховий захист починає діяти одразу після укладання угоди. Це означає, що підприємці можуть бути впевненими у захищеності бізнесу з першого дня.

«Ми взяли участь в кредитній програмі банку, аби допомогти підприємцям подолати невпевненість у бізнесі під час воєнного стану та загрози з боку агресора», — наголосив директор з корпоративного бізнесу Андрій Семченко. — «Однією з основних перепон для інвестицій є страх непередбачуваних втрат, які можуть негативно вплинути на фінансовий стан підприємства. Відсутність захисту від таких ризиків може зупинити не тільки окремий бізнес, а й загальмувати розвиток економіки в цілому. Саме тому співпраця Банку Кредит Дніпро та ІНГО має стратегічне значення для подолання цих бар'єрів», — зазначив Андрій Семченко.

У свою чергу в банку впевнені, що опція страхування з покриттям воєнних ризиків додає чималу цінність кредитній пропозиції. «Ми активно підтримуємо наш незламний бізнес, який попри всі обставини продовжує працювати та знаходити точки зростання та масштабування», — сказав директор департаменту малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро Павло Лихоманов. — «Зазначу, що страхове покриття включає не тільки матеріальні збитки, а також втрати, що пов’язані із зупинкою роботи підприємства через воєнні ризики. Все це надає можливість бізнесу швидко відновитися та продовжити свою діяльність», — додав Павло.

Процес оформлення кредиту для підприємців не відрізняється від класичних алгоритмів. Для цього необхідно заповнити заявку на сайті банку, після чого спеціалісти проконсультують щодо переліку необхідних документів.

Фінансування в рамках програми вже доступне для підприємств, що мають фінансову звітність за останній рік, позитивну кредитну історію та діючий бізнес протягом не менше 12 місяців. Запропонований механізм підтримки може стати додатковим інструментом для підприємців, які планують довгострокові інвестиції в розвиток свого бізнесу, попри нестабільні економічні умови воєнного стану.