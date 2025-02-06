Вводили в оману: Нацбанк оштрафував «Кредити готівкою»

Національний банк оштрафував ТОВ « Кредити готівкою» (ЄДРПОУ 42971405) на 15 658 грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина

Фінансова установа порушила вимоги законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Ці порушення були виявлені за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів як складової нагляду за ринковою поведінкою.

Зокрема, «Кредити готівкою» не дотримувалися законодавства стосовно поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману, а саме: несправедливо відображає обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких він не має.