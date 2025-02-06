Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ) пропонує клієнтам малого та мікробізнесу отримати додаткові вигоди, запросивши своїх партнерів стати клієнтами банку.
Закохані в бізнес. Рефералка від ПУМБ — 4 місяці обслуговування безкоштовно
Реферальна програма від банку дає змогу діючим клієнтам отримувати додатковий дохід та безкоштовне обслуговування, а їхнім партнерам — отримувати вигідні продукти, бездоганний сервіс, прості та зрозумілі digital-рішення від ПУМБ.
Зокрема, банк пропонує діючим клієнтам запросити своїх партнерів відкрити рахунок у банку та отримати кредит всеБІЗНЕС. Клієнт ПУМБ, який запрошує свого партнера, може отримати до 24 місяців обслуговування в банку безкоштовно, а також 500 грн, якщо новий партнер оформить кредит всеБІЗНЕС.
До Дня закоханих, з 10 до 23 лютого діятиме акційна пропозиція «Закохані в бізнес». ЇЇ умови передбачають: один запрошений партнер, який стає клієнтом ПУМБ, дорівнює по 4 місяці безкоштовного обслуговування рахунку і для діючого клієнта, і для нового.
Запросити партнера легко
В мобільному застосунку ПУМБ Бізнес
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Перейти у вкладку «Більше» — «Запросити партнера».
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Ознайомитись з умовами та натиснути «Продовжити».
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Надіслати партнеру посилання-запрошення через будь-який зручний вам месенджер або надати QR-код.
У web-кабінеті ПУМБ Digital
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Знайдіть розділ «Програма лояльності», скопіюйте запрошення та надіслати партнеру будь-яким зручним способом.
Щоб стати клієнтом ПУМБ, не потрібно приходити до відділення, достатньо встановити мобільний застосунок ПУМБ Бізнес та мати встановлену Дію.
Тарифний пакет всеDigital для нових клієнтів ПУМБ
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Відкриття поточного рахунку — безкоштовно
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Платежі в гривні — безкоштовно 10 платежів на інші банки, необмежена кількість на рахунки в ПУМБ
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Зняття готівки — 0,75%
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Віртуальна картка — 10 карток
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Зарахування готівки — 0,2% від суми, мінімум 10 грн
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Обслуговування рахунку — 200 грн/міс.
Як працює реферальна програма
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Кожен клієнт банку, юридична особа чи ФОП, який користується чинними тарифними пакетами, може отримати винагороду у вигляді безкоштовного обслуговування. Для цього потрібно запросити свого партнера відкрити рахунок в ПУМБ, поділившись із ним персональним посиланням із web банку чи застосунку ПУМБ Бізнес (щоб банк зміг визначити того, кому треба нарахувати винагороду).
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Запрошений партнер має зробити видаткову операцію протягом 30 днів з моменту відкриття рахунку.
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Обидва партнери отримують винагороду — 2 міс. безкоштовного обслуговування. Причому винагороду можна збільшити, якщо запросити наступного партнера. Тобто, у разі, якщо діючий клієнт залучить наступного партнера та будуть виконані умови — обидва так само отримують 2 міс. безкоштовного обслуговування, максимальний термін акційного обслуговування — 24 місяці.
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У період дії акційної пропозиції «Закохані в бізнес» — з 10 до 24 лютого, обидва партери отримують по 4 місяці безкоштовного обслуговування рахунку.
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Запрошений партнер оформлює кредит всеБІЗНЕС протягом 60 днів з моменту відкриття рахунку.
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Діючий клієнт — ФОП отримує винагороду 500 UAH на особистий рахунок на картку фізичної особи в ПУМБ за відкриття партнером кредиту.
Більше інформації — за цим посиланням.
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