У 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та створення навчальних осередків з предмета «Захист України». Про це повідомляє заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Київ минулоріч витратив на укриття 2,4 мільярда
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Що відомо
Завдяки цим заходам вдалося створити 34 тис. нових місць у сховищах, що дозволило збільшити кількість дітей, які відвідують заняття очно.
«Зараз у столиці будують 37 об'єктів подвійного призначення. У разі небезпеки вони стануть укриттями для учнів, педагогів та жителів міста», — повідомили в міській адміністрації.
У бюджеті Києва на 2025 рік передбачено 1,8 млрд грн, зокрема на будівництво та облаштування сховищ.
У повідомленні додають, що завершення цих об'єктів забезпечить ще 22,5 тис. місць для безпечного перебування школярів і педагогів.
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