Перш ніж купляти Dogecoin чи Ethereum, зверніть увагу на ці 4 криптовалюти

Поки Dogecoin і Ethereum залишаються в центрі уваги, інші криптовалюти непомітно демонструють значне зростання. У цьому матеріалі розглядаються чотири цифрові активи, які можуть запропонувати цікаві інвестиційні можливості. Дослідження цих альтернатив може відкрити нові перспективи у постійно змінному світі криптовалют.

Зліт XYZ: мем-коїн-боєць, що пробивається у криптоарену

XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів.

Визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує енергію спорту та мем-культуру, приваблюючи мільйони фанатів.

Кожній легендарній історії потрібен герой.

Не найсильніший, не найбільший, а той, хто готовий йти до кінця.

Таким героєм став XYZepe — загадковий боєць, відданий холдер $XYZ, який вірить у успіх проєкту.

Його місія — вивести XYZVerse у ТОП CoinMarketCap і назавжди вписати його в історію криптовалют.

🔥 Спільнота CMC підтримує цього майбутнього чемпіона — 95% інвесторів упевнені в успіху $XYZ!

Але великі перемоги не даються просто так — вони здобуваються у битві.

✅ $XYZ вже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу.

✅ Швидко зростаюча спільнота прискорює його рух до потужного злету.

💰 Оцінений всього у $0.002, $XYZ — це ставка, яка того варта.

📈 До кінця пресейлу його ціна має зрости до $0.1.

🥊 Битва ще не закінчена, але шлях до слави вже визначено!

Чемпіони отримують нагороди

У XYZVerse учасники спільноти не просто спостерігачі — вони отримують винагороди у вигляді ейрдропів токенів XYZ.

💎 Це гра, у якій найвідданіші гравці виграють найбільше.

Шлях до перемоги

✅ Продумана токеноміка

✅ Лістинги на CEX та DEX

✅ Систематичне спалювання токенів

$XYZ створений для чемпіонського забігу.

Кожна дія посилює його позиції, зміцнює ціну

і об'єднує спільноту інвесторів, які знають, що це не просто мем-коїн — це початок легенди.

🥊 XYZepe бореться за славу. Чи готовий ти вийти на ринг?

🔹 Ціна SHIB за тиждень знизилася на 8%, за місяць — на 31%,

але за останні 6 місяців вона зросла майже на 15%.

📌 Поточний діапазон ціни: $0.00001358 — $0.00001856

📌 Опір: $0.00002161 (+16%)

📌 Підтримка: $0.00001165 (-14%)

📈 Технічні індикатори:

✅ MACD залишається позитивним, вказуючи на збереження висхідного тренду

⚠️ RSI (63) наближається до зони перекупленості — можлива корекція ціни

👉 Загалом, SHIB демонструє потенціал зростання, але може зіткнутися з опором.

Solana (SOL)

🔹 SOL торгується у діапазоні $182.37 — $234.56

🔹 За тиждень падіння на 9.72%, за місяць -4.09%,

але за 6 місяців зростання на 25.69%.

📈 Технічні індикатори:

✅ RSI — 44.54 (нейтральний рівень)

✅ Стохастик — 18.46 (вказує на перепроданість, можливий ріст)

⚠️ MACD -0.9314 (ведмежий сигнал)

📌 Підтримка: $161.36 (-11%)

📌 Опір: $265.74 (+13%)

👉 Якщо Solana подолає опір, наступна мета — $317.93.

🔹 DOT сильно коливався у ціні:

📉 За тиждень -16.49%, за місяць -38.67%

📈 За 6 місяців зниження всього на -3.48% (стабільність у довгостроковій перспективі)

📌 Поточний діапазон: $4.51 — $6.15

📌 Опір: $7.14

📌 Підтримка: $3.86 (якщо проб'ється вниз — можливий спад до $2.22)

📈 Технічні індикатори:

✅ RSI — 44.59 (нейтральний рівень)

⚠️ MACD -0.0352 (ведмежий тренд)

👉 DOT залишається під тиском, доки не подолає ключові рівні опору.

Хоча SHIB, SOL і DOT мають перспективи, XYZVerse (XYZ) лідирує.

✅ Комбінація спорту та мемів

✅ Спільнота, що рухає проєкт уперед

✅ Ціль — зростання на 20 000%

🥇 XYZVerse прагне стати G.O.A.T мем-коїнів!

📢 Додаткова інформація про XYZVerse (XYZ)