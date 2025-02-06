Поки Dogecoin і Ethereum залишаються в центрі уваги, інші криптовалюти непомітно демонструють значне зростання.
У цьому матеріалі розглядаються чотири цифрові активи, які можуть запропонувати цікаві інвестиційні можливості.
Дослідження цих альтернатив може відкрити нові перспективи у постійно змінному світі криптовалют.
Перш ніж купляти Dogecoin чи Ethereum, зверніть увагу на ці 4 криптовалюти
Поки Dogecoin і Ethereum залишаються в центрі уваги, інші криптовалюти непомітно демонструють значне зростання.
Зліт XYZ: мем-коїн-боєць, що пробивається у криптоарену
XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів.
Визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує енергію спорту та мем-культуру, приваблюючи мільйони фанатів.
Кожній легендарній історії потрібен герой.
Не найсильніший, не найбільший, а той, хто готовий йти до кінця.
Таким героєм став XYZepe — загадковий боєць, відданий холдер $XYZ, який вірить у успіх проєкту.
Його місія — вивести XYZVerse у ТОП CoinMarketCap і назавжди вписати його в історію криптовалют.
🔥 Спільнота CMC підтримує цього майбутнього чемпіона — 95% інвесторів упевнені в успіху $XYZ!
Але великі перемоги не даються просто так — вони здобуваються у битві.
✅ $XYZ вже пройшов 9 із 15 етапів пресейлу.
✅ Швидко зростаюча спільнота прискорює його рух до потужного злету.
💰 Оцінений всього у $0.002, $XYZ — це ставка, яка того варта.
📈 До кінця пресейлу його ціна має зрости до $0.1.
🥊 Битва ще не закінчена, але шлях до слави вже визначено!
Чемпіони отримують нагороди
У XYZVerse учасники спільноти не просто спостерігачі — вони отримують винагороди у вигляді ейрдропів токенів XYZ.
💎 Це гра, у якій найвідданіші гравці виграють найбільше.
Шлях до перемоги
✅ Продумана токеноміка
✅ Лістинги на CEX та DEX
✅ Систематичне спалювання токенів
$XYZ створений для чемпіонського забігу.
Кожна дія посилює його позиції, зміцнює ціну
і об'єднує спільноту інвесторів, які знають, що це не просто мем-коїн — це початок легенди.
🥊 XYZepe бореться за славу. Чи готовий ти вийти на ринг?
Shiba Inu (SHIB)
🔹 Ціна SHIB за тиждень знизилася на 8%, за місяць — на 31%,
але за останні 6 місяців вона зросла майже на 15%.
📌 Поточний діапазон ціни: $0.00001358 — $0.00001856
📌 Опір: $0.00002161 (+16%)
📌 Підтримка: $0.00001165 (-14%)
📈 Технічні індикатори:
✅ MACD залишається позитивним, вказуючи на збереження висхідного тренду
⚠️ RSI (63) наближається до зони перекупленості — можлива корекція ціни
👉 Загалом, SHIB демонструє потенціал зростання, але може зіткнутися з опором.
Solana (SOL)
🔹 SOL торгується у діапазоні $182.37 — $234.56
🔹 За тиждень падіння на 9.72%, за місяць -4.09%,
але за 6 місяців зростання на 25.69%.
📈 Технічні індикатори:
✅ RSI — 44.54 (нейтральний рівень)
✅ Стохастик — 18.46 (вказує на перепроданість, можливий ріст)
⚠️ MACD -0.9314 (ведмежий сигнал)
📌 Підтримка: $161.36 (-11%)
📌 Опір: $265.74 (+13%)
👉 Якщо Solana подолає опір, наступна мета — $317.93.
Polkadot (DOT)
🔹 DOT сильно коливався у ціні:
📉 За тиждень -16.49%, за місяць -38.67%
📈 За 6 місяців зниження всього на -3.48% (стабільність у довгостроковій перспективі)
📌 Поточний діапазон: $4.51 — $6.15
📌 Опір: $7.14
📌 Підтримка: $3.86 (якщо проб'ється вниз — можливий спад до $2.22)
📈 Технічні індикатори:
✅ RSI — 44.59 (нейтральний рівень)
⚠️ MACD -0.0352 (ведмежий тренд)
👉 DOT залишається під тиском, доки не подолає ключові рівні опору.
Хоча SHIB, SOL і DOT мають перспективи, XYZVerse (XYZ) лідирує.
✅ Комбінація спорту та мемів
✅ Спільнота, що рухає проєкт уперед
✅ Ціль — зростання на 20 000%
🥇 XYZVerse прагне стати G.O.A.T мем-коїнів!