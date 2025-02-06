Курс валют на 6 лютого: долар в банках втратив вісім копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу 8 копійок. Євро додало 10 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 6 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро втратило 7 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,97 грн, євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,76 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,64−41,66, євро — 43,43−43,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,57−41,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,16−43,19 грн/євро.

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