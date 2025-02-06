Укренерго ввело у низці областей аварійні відключення світла

У Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Екстренні відключення

«За командою „Укренерго“ у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за повідомлення «Полтаваобленерго» графіки відключень застосували й у Полтавський області.

Про аварійні відключення повідомили і в Сумській області.