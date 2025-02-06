Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 845 310 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 лютого 2025, 8:17
Втрати ворога за 6 лютого: 1 240 російських окупантів, 18 танків та 83 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 845310 (+1240) осіб,
- танків — 9965 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 20737 (+16) од,
- артилерійських систем — 22753 (+46) од,
- РСЗВ — 1271 (+2) од,
- засоби ППО — 1055 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24185 (+83),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36211 (+133) од,
- спеціальна техніка — 3737 (+2)
Джерело: Мінфін
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