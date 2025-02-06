За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Мінфін: Податкова та митниця у січні перевиконали план на понад 10 млрд грн
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Основні надходження
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 37,5 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 53,0 млрд грн, відшкодовано — 15,5 млрд грн);
- 36,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 24,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 15,9 млрд грн — акцизного податку;
- 4,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
- 2,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 2,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 114,8% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою — 100,8% (+0,4 млрд грн).
В цілому, за підсумками січня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 282,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 352,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — 213,3 млрд гривень.
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні 2025 року склали 46,1 млрд гривень.
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