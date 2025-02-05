Україна у січні значно збільшила імпорт свинини. Чи вплине це на ціни

Україна у січні 2025 року імпортувала 323 тонн охолодженого та мороженого м’яса свиней, а експортувала — 295 тонн. Про це повідомили в асоціації «Свинарі України».

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Зазначається, що протягом першого місяця 2025 року Україна імпортувала близько 323 тонн свинини, що більш ніж удвічі перевищує сукупні обсяги продукції завезеної за жовтень-грудень минулого року, а також у січні 2024 року.

Як це вплине на ціни

У галузевому об'єднанні роз’яснили, що попри пожвавлення імпортної активності, наразі імпортний потік не такий активний, щоб помітно вплинути на кон’юнктуру внутрішнього ринку.

Зокрема, підвищений інтерес гравців українського ринку м’яса до імпортної сировини спричинив зростання цін на свинину.

Так, середня ціна закупівлі живця свиней забійних кондицій у січні зросла на 5,5% порівняно з груднем 2024 року, що є незвичним для зимового періоду, оскільки це реакція ринку на зменшення внутрішньої пропозиції.

Водночас ціни на європейську свинину продовжили знижуватися, як це зазвичай відбувається в цей сезон. За даними аналітиків, середня митна вартість кілограма імпортної свинини була вищою порівняно з минулим роком ($2,84 проти $2,52 за кілограм без ПДВ у середньому за 2024 рік).

Однак деякі м’ясопереробні підприємства скористалися цією ситуацією, щоб оптимізувати витрати на сировину.

«Хоча імпортні надходження свинини історично відігравали роль важеля впливу на внутрішні ціни, наразі його обсяги не чинять тиску на котирування, адже більшість представників м’ясопереробки наразі не відчувають притоку імпортної сировини», — зазначили аналітики.

Щодо експорту свинини, то його у січні цього року трохи поступилися імпорту, склавши 295 тонн. Окрім основних ринків збуту, серед яких ОАЕ, Гонконг, Малайзія та Ліберія, на початку року відновилися поставки свинини до Грузії.