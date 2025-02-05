Мінфін у січні залучив 29,5 мільярда від продажу ОВДП

Міністерство фінансів у січні 2025 року залучило до державного бюджету 29,5 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Станом на 31 січня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (47,4%) та НБУ (36,6%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,6% та 4,2% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1,1%, а територіальних громад — 0,02%.

Обсяг інвестицій фізичних осіб за рік (31 січня 2025 року до 31 січня 2024 року) зріс на 25%, юридичних осіб — на 17%.

Водночас частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком і складає на кінець січня 2025 року 9,6% та 4,2% відповідно (у січні 2024 року — 9,2% та 3,6% відповідно).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у січні дорівнювала 14,89%.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило майже 1,5 трлн грн в еквіваленті.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.