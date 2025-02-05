До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
5 лютого 2025, 17:30
Курс валют на вечір 5 лютого: долар на міжбанку подешевшав
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Відкриття 5 лютого
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Закриття 5 лютого
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Зміни
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41,68/41,71
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41,57/41,62
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11/9
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43,35/43,38
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43,35/43,38
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0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,05 грн. Євро купують за 43,00 грн, а продають за 43,73 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,71, євро — 43,50−43,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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