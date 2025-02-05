Зарплати водіїв в агрогалузі у 2024 році зросли на 17% — дослідження

Середньомісячний дохід всіх водіїв в агрогалузі у 2024 році виріс на 17% у порівнянні з 2023 роком і склав 24,6 тис. грн (без врахування бонусів). Про це йдеться в результатах дослідження компанії Agrohub.

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Як змінилася зарплата

В Agrohub дослідили всі категорії водіїв, і за результатами дослідження учасники підвищили зарплати своїм працівникам у кожній з них.

Найбільше зростання середньомісячного доходу відбулося серед водіїв автобусів та легкових авто, він у 2024 становив 20,4 тис. грн (без врахування бонусів), що на 22% більше ніж у 2023.

Серед кермувальників вантажівок дослідження фіксує найменше зростання доходу, але при цьому вони все одно за підсумками 2024 заробляли найбільше серед усіх інших категорій — в середньому 29,3 тис. грн на місяць (+14% у порівнянні з 2023). Більш ніж половина водіїв вантажних автомобілів працювали на перевезеннях транспортних засобів вантажопідйомністю від 6 до 16 тонн та більше.

Дохід заправників збільшився на 18%, і в 2024 році вони заробляли 23,6 тис. грн на місяць.

Більшість водіїв на ринку отримують комбіновану оплату, що складається з фіксованого окладу та відрядної частини, яка зазвичай оплачується згідно розцінок за перевезення однієї тонни вантажу на відповідний кілометраж, при цьому ще враховується вантажопідйомність автомобіля. Щодо останньої, аналітики відмічають тенденцію збільшення автомобілів в категорії 16+ тонн — якщо у 2023 кількість таких складала 17%, то у 2024 — 24%.

На 21% збільшився середньомісячний фонд оплати праці: у 2024 він складав 43,14 грн на гектар, проти 35,5 грн на гектар у 2023 році.

Виплата бонусів водіям, своєю чергою, суттєво не змінилася у порівнянні з 2023 роком — в середньому близько 5% від середньомісячного доходу.

Змін у чисельності водіїв у порівнянні з минулим роком також майже не відбулось, за підсумками 2024 вона складає 15,5 на 10 тис. га. Водночас про певний кадровий голод компанії повідомляли ще минулого року і це зберігається зараз, оскільки попит на кваліфікованих водіїв перевищує пропозицію, особливо в умовах високої конкуренції за досвідчені кадри.

Переважну більшість водіїв в агро становлять чоловіки віком 45−65 років — таких майже 60%, що не відрізняється від показників 2023. Частка молодих водіїв віком до 25 років несуттєво зменшилася з 3,2% до 2,6%, тоді як кількість водіїв старше 65 років зросла з 1,8% до 2,4%. Цікавим є те, що цьогоріч вперше за кермом вантажних авто зʼявилися жінки, кількість яких в межах дослідження поки що становить менше відсотка.

Методика дослідження

Дослідження доходу водіїв за 2024 Agrohub HR360 Benchmarking було проведено компанією Agrohub протягом січня-вересня 2024 р. серед 43 польових компаній з загальною кількістю 3000 водіїв.