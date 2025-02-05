Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться 401 scam-проєкт. Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
5 лютого 2025, 18:12
Нацкомісія оновила список сумнівних проєктів
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Які проєкти увійшли до списку
До списку увійшли:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдингу Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
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Джерело: Мінфін
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