Apple може чекати на антимонопольне розслідування в Китаї

Державне управління з регулювання ринку Китаю (SAMR) вже тривалий час вивчає діяльність Apple та веде переговори з компанією щодо цього питання. Особливу увагу регулятори звертають на 30-відсоткову комісію з покупок у додатках та обмеження на використання альтернативних платіжних систем. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Китайські регулятори занепокоєні тим, чи не є комісії Apple завищеними для місцевих розробників. Вони також аналізують, чи не обмежує заборона сторонніх магазинів додатків та платіжних методів конкуренцію та чи не завдає це шкоди китайським споживачам.

За словами джерел Bloomberg, якщо Apple не піде на поступки та не змінить свою політику, уряд Китаю може ініціювати офіційне антимонопольне розслідування.

Переговори між Apple та китайськими регуляторами виникли на тлі давніх суперечок між компанією та розробниками, зокрема Tencent та ByteDance. Повідомлялося, що Apple тиснула на ці компанії, вимагаючи змін у їх популярних додатках, щоб закрити лазівки, які дозволяли їм уникати сплати 30-відсоткової комісії.

Деталі

Ситуація загострилася на тлі зростаючої напруженості у відносинах між США та Китаєм. Розслідування щодо Apple збіглося з оголошенням про офіційне розслідування діяльності Google в Китаї, що було зроблено майже одночасно із запровадженням США нових мит на китайські товари.

Позиція Apple в Китаї є особливо вразливою, оскільки країна є основним виробничим центром для iPhone та другим за величиною ринком збуту продукції компанії після США.