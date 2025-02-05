Google інвестує в ШІ до $75 млрд у 2025 році

Alphabet, холдингова компанія Google Inc., виділить на капітальні інвестиції до $75 млрд у 2025 році, переважно на проєкти у сфері ШІ. Про це йдеться у фінансовому звіті за IV квартал 2024 року, пише incrypted.com.

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Що відомо

«Наші результати свідчать про ефективність нашого диференційованого повнофункціонального підходу до інновацій у сфері штучного інтелекту та про незмінну стабільність наших основних напрямів діяльності. Ми впевнені в майбутніх можливостях, і для прискорення нашого прогресу ми плануємо інвестувати близько $75 млрд у капітальні вкладення у 2025 році», — заявив CEO Google Сундар Пічаї.

Зазначена генеральним директором сума на 43% вища за капітальні інвестиції компанії у 2023 році — $75 млрд проти $32,3 млрд. Яку саме частину цієї суми буде спрямовано на інвестиції в ШІ-проєкти та розвиток інфраструктури, Пічаї не уточнив.

Однак, імовірно, більша частина, оскільки інші корпорації вже оголосили про збільшення інвестицій у цей сектор. Зокрема, Meta планує витратити «сотні мільярдів», за словами генерального директора Марка Цукерберга.

Примітно, у зверненні до інвесторів Пічаї згадав про появу конкурентів на ринку, рішень від китайського стартапу DeepSeek, але заявив, що модель Gemini 2.0 Flash перевершує їх.