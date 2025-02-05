Кабінет міністрів України розширив можливості для надання благодійної допомоги, оновивши перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування. Про це передає Інтерфакс-Україна.
В уряді оновили перелік звільнених від оподаткування товарів і послуг
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Що відомо
Нова редакція постанови уряду «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб» дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.
«Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини», — наголосили у відомстві.
Деталі
В Мінсоцполітики повідомили, що оновлена постанова також передбачає нову позицію «Медичні послуги» та «Послуги з освіти і науки».
«Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)», — додали в міністерстві.
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