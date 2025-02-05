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5 лютого 2025, 16:44

Пожежі в Лос-Анджелесі стали другою найдорожчою природною катастрофою в історії США

Економічні збитки від пожеж, які охопили Лос-Анджелес у січні, становлять від $95 до $164 млрд, що потенційно робить пожежі другим за вартістю стихійним лихом в історії США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані звіту Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Економічні збитки від пожеж, які охопили Лос-Анджелес у січні, становлять від $95 до $164 млрд, що потенційно робить пожежі другим за вартістю стихійним лихом в історії США.
Фото: скріншот з відео

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Пожежі, які спалахнули 7 січня, забрали життя щонайменше 29 людей, спалили понад 15 000 гектарів і знищили 16 000 будівель, у тому числі 11 000 окремих житлових будинків.

Повідомляється, що застраховані збитки оцінюються в $75 млрд. Катастрофа зменшить валовий внутрішній продукт Лос-Анджелеса у 2025 році на $4,6 млрд або близько 0,5%.

За оцінкою економістів, пожежі в Лос-Анджелесі будуть другою найдорожчою катастрофою в історії США після урагану Катріна, який пронісся через Новий Орлеан у 2005 році.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, цей шторм спричинив збитки на $200 млрд з урахуванням інфляції на сьогодні.

Найдорожчою лісовою пожежею в Каліфорнії стала пожежа Кемп-Фаєр (Camp Fire) 2018 року, яка завдала збитків на $30 млрд.

Оцінки та методології розрахунку втрат від пожеж сильно відрізняються. Оцінка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі включає прямі втрати майна, а також витрати на очищення та відновлення інфраструктури, такої як дороги, мости та каналізаційні системи.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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