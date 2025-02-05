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5 лютого 2025, 14:32

У січні через НБУ на армію задонатили рекордну суму

У січні 2025 року на спеціальний рахунок Національного банку України (НБУ), відкритий для фінансування потреб оборони, надійшло понад 11,7 мільярда гривень. Тоді як надходження за весь 2024 рік склали близько 16 мільярдів гривень. Про це повідомив НБУ.

У січні 2025 року на спеціальний рахунок Національного банку України (НБУ), відкритий для фінансування потреб оборони, надійшло понад 11,7 мільярда гривень.
Фото від Генштабу ЗСУ

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Основні цифри:

  • У січні 2025 року зі спецрахунку було спрямовано понад 5,4 мільярда гривень на потреби Сил оборони.
  • Станом на 1 лютого 2025 року залишок на рахунку становить понад 18,3 мільярда гривень.
  • З початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 61,8 мільярда гривень у еквіваленті.

Джерела фінансування

Кошти надходили як від українських громадян і підприємств, так і від міжнародної спільноти. Серед країн-донорів: США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Польща, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Франція, Канада, Болгарія, Гонконг та багато інших.

Понад 40,9 мільярда гривень в еквіваленті надійшло у вигляді іноземної валюти, включаючи долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, китайські юані, єни, швейцарські франки, злоті та австралійські долари.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Я_ __
Я_ __
5 лютого 2025, 15:31
#
«У січні 2025 року на спеціальний рахунок Національного банку України (НБУ), відкритий для фінансування потреб оборони, надійшло понад 11,7 мільярда гривень.»

Тобто, нам партнери надають зброю різноманітну, гроші на різні потреби, окрім цього люди сплачують податки, а ще люди донатять мільярдами, а потім найпотужніший заявляє, що в нас 14 бригад неозброєні, ммм, тепер зрозуміло, ну, в принципі все «логічно», напевно донатять мало, значить треба ще податки підняти і партнерів просити ще більше зброї і грошей надавати, бо щось мільярди доларів надали, зброї різної, люди податками і донатами платять, і якось воно все до солдат на полі бою, на жаль, не доходить, може проблема не в кількості і розмірах донатах, а в тому, що хтось з казнокрадів пише 2, а 10 в голові собі відкладає на маєток)
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