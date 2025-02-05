Після синхронізації енергосистем балтійських країн з континентальною Європою, яка має відбутися 9 лютого, Калінінградська область росії опиниться в енергетичній ізоляції, працюючи без зовнішніх підключень до інших електромереж. Про це пише Euractiv, передає Ліга.
Калінінградську область відріжуть від енергосистеми рф
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Цей регіон має стратегічне значення для росії, адже там розміщені ракети «Іскандер», здатні нести ядерні боєголовки, і базується значна частина російського Балтійського флоту.
Донині ексклав залишався підключеним до підконтрольної москві електромережі, але ситуація зміниться вже цього тижня.
«Після синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною Європою Калінінградська область працюватиме в острівному режимі», — йдеться в коментарі литовського мережевого оператора Litgrid, який разом зі своїми балтійськими колегами відповідає за розірвання мережі.
Країни Балтії збираються вимкнути усі підключення до росії та Білорусі та демонтувати лінії електропередачі.
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