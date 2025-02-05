Поштова служба США призупиняє надсилання посилок із Китаю та Гонконгу

Поштова служба США оголосила про тимчасове припинення прийому посилок із Китаю та Гонконгу після того, як президент Дональд Трамп цього тижня скасував торговельну пільгу, якою користувалися роздрібні компанії, такі як Temu і Shein, для безмитного відправлення малих посилок у США. Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація Трампа запровадила додаткове 10% мито на китайські товари, яке набуло чинності 4 лютого, а також закрила лазівку в митному законодавстві, відому як правило «de minimis».

Ця норма дозволяла імпортерам та американським покупцям уникати сплати митних зборів на посилки вартістю до $800.

Додаткові мита та скасування «de minimis» відбулися після неодноразових попереджень Трампа про те, що Пекін робить недостатньо для того, щоб зупинити потік фентанілу (небезпечного синтетичного опіоїду) до США.

Раніше Reuters повідомляло, що китайські постачальники використовували безмитні відправлення для експорту хімічних компонентів фентанілу, маскуючи їх під електроніку та інші дешеві товари.

В USPS заявили, що нові обмеження не стосуватимуться листів та так званих «flats» — поштових відправлень розміром до 38 см у довжину та 1,9 см у товщину. Водночас служба не прокоментувала, чи пов’язане це рішення безпосередньо зі скасуванням «de minimis» для Китаю та інших країн.

«На нашу думку, USPS знадобиться певний час, щоб розробити механізм стягнення нових податків, перш ніж дозволити китайським посилкам знову надходити до США», — зазначила Челсі Там, старший аналітик Morningstar.

За її словами, у 2024 році через «de minimis» щодня надходило 4 мільйони посилок.