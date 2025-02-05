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5 лютого 2025, 12:14

Біткоїн в моменті просів до $96 330, за два місяці клієнти Coinbase втратили $65 млн: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн опускався до $96 330 на тлі виступу «криптоцаря» Девіда Сакса

У ніч з 4 на 5 лютого 2025 року ціна першої криптовалюти падала до відмітки близько $96 000. Згодом актив зріс до $98 830. На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $97 800.

Зазначимо, що біткоїн зазнав падіння на тлі виступу «криптоцаря» Девіда Сакса, який висловився щодо сектору криптовалют. Чиновник заявив про роботу над законопроєктом щодо стейблкоїнів і їхній потенціал забезпечити домінування долара США на міжнародному рівні.

Також Сакс сказав, що біткоїн-резерв — це одна з перших речей, яку розглянуть в суверенному фонді добробуту. Проте він не став коментувати створення крипторезерву, як того багато хто очікував.

Крім того, в інтерв'ю CNBC директор зі штучного інтелекту та криптовалют в Білому домі назвав біткоїн «чудовим засобом заощадження».

Обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку перевищив $360 млн за добу, за даними CoinGlass.

У США звинуватили канадця у шахрайстві з криптовалютами на близько $65 мільйонів

Федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку оприлюднив обвинувальний акт за звинуваченням 22-річного громадянина Канади Андена Меджедовіча у шахрайстві, компʼютерному зламі та спробі вимагання, повʼязаних із крадіжкою близько $65 млн у криптовалюті з децентралізованих платформ KyberSwap та Indexed Finance.

Згідно з заявою правоохоронців, у жовтні 2021 року він використав маніпулятивну торгівлю для експлуатації двох пулів ліквідності Indexed Finance, за допомогою якої викрав приблизно $16,5 млн в криптовалютах з пулів інвесторів.

Пізніше, у 2023 році, Меджедовіч спланував і реалізував схему, спрямовану на використання вразливостей в протоколі KyberSwap, щоб вкрасти в інвесторів майже $49 млн у криптовалютах з 77 пулів ліквідності KyberSwap на шести публічних блокчейнах, свідчать дані сторони звинувачення.

Крім того, стверджується, що він намагався відмити вкрадені кошти, використовуючи кросчейн-мости для переміщення криптовалют, а також криптоміксер для маскування джерела цифрових активів.

Tether створить ШІ-застосунок для біткоїн-гаманців

Один із відділів Tether — Data — розробляє кілька застосунків на базі ШІ. Серед них перекладач, голосовий помічник і асистент для біткоїн-гаманців. Про це повідомив CEO компанії Паоло Ардоіно.

У квітні 2024 року емітент USDT провів реорганізацію структури на чотири підрозділи з метою виходу на нові напрямки.

Відділ Tether Data спеціалізується на розробці та стратегічних інвестиціях у нові технології на кшталт штучного інтелекту та однорангових платформ.

Найближчим часом компанія запустить SDK-платформу для ШІ з відкритим вихідним кодом, побудовану на базі Bare. Вона здатна працювати на будь-якому пристрої, включно з бюджетними та високопродуктивними смартфонами, ноутбуками, потужними серверами та їхніми кластерами.

Продукти Tether Data орієнтовані на локальну роботу, конфіденційність і самостійне зберігання даних і грошей.

Раніше фірма представила ШІ-агента, який працює без централізованих API або хмари, здатний обробляти платежі в стейблкоїні та BTC.

За два місяці клієнти криптобіржі Coinbase втратили понад $65 мільйонів через скамерів

З грудня 2024 року по січень 2025 року користувачі криптовалютної біржі Coinbase втратили понад $65 млн через шахрайство з використанням соціальної інженерії. Про це повідомив ончейн-детектив ZachXBT.

Одна з жертв звернулася до розслідувача із заявою про крадіжку близько $850 000. Аналіз руху коштів виявив адресу, на якій були консолідовані кошти, викрадені внаслідок більш ніж 25 крадіжок із платформи Coinbase.

«Шахрай скористався особистою інформацією, вкраденою із закритих баз даних, щоб переконати жертву в наявності несанкціонованих спроб входу в її обліковий запис», — розповів ZachXBT.

На наступному етапі зловмисник надсилає фейковий лист від імені біржі, в якому жертві пропонується додати певну адресу до білого списку і переказати на неї кошти. Повідомлення містило посилання на підроблений сайт, який майже повністю копіював оригінальну платформу Coinbase.

За словами ZachXBT, згадані ним суми збитку в $65 млн за два місяці і $300 млн на рік «набагато нижчі» за фактичні, оскільки не враховують позовів, поданих до служби підтримки і поліції.

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Джерело: Мінфін
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