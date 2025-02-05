Курс валют на 5 лютого: долар в банках подешевшав на п'ять копійок, а євро додало 20 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро додало 15 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 4 копійки. Євро додало 10 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,07 грн, євро купують за 42,95 грн, а продають за 43,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,78, євро — 43,40−43,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,35−43,38 грн/євро.

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