ЄС може ввести мито 50% на китайські акумулятори

Нова доповідь Європейської ініціативи з енергетичної безпеки (EIES) виявила, що Європа на кілька років відстає від Китаю у сфері електромобілів та акумуляторів, пише S&P Global.

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Що відомо

На цьому фоні пропонується кілька стратегічних рекомендацій, спрямованих на скорочення розриву.

У звіті йдеться, що Європа відстає від Китаю на «7−10 років» і наголошується на необхідності для європейської влади інвестувати мільярди в галузь та встановити сильну нормативно-правову базу, серед інших ініціатив.

Для покращення виробничих можливостей Європи слід активно інвестувати та встановлювати партнерства з японськими та південнокорейськими виробниками акумуляторів. Пропонується цільова сума фінансування у розмірі $20 млрд євро ($20,7 млрд) для розробки нової передової гігафабрики з виробництва акумуляторів потужністю 10 ГВт.

У звіті наголошується, що такі інвестиції мають супроводжуватися надійною нормативною базою, щоб «запобігти ввезенню невідповідних стандартів імпорту з Китаю — як автомобілів, так і акумуляторів».

Для цього пропонується запровадити тарифи, призначені для захисту європейських виробників акумуляторів.

Один із запропонованих заходів — поступове введення мита у розмірі 50% на акумулятори, що імпортуються, протягом 5−7 років. Цей поетапний підхід покликаний «дати компаніям час в розвитку місцевого виробництва та ефективну конкуренцію».

Крім того, у звіті європейській владі рекомендується ухвалити стратегії, аналогічні до Закону про зниження інфляції США, який забезпечив фінансові стимули та спонукав учасників ринку — таких, як автовиробники та виробники акумуляторів — вкласти майже $250 млрд у нові проєкти в галузі чистої енергетики.

EIES оцінила, що інвестиції в акумулятори вимагатимуть близько 100 млрд євро, з яких 20 млрд євро будуть спеціально виділені на нову передову гігафабрику з виробництва акумуляторів у співпраці з південнокорейськими і японськими партнерами.