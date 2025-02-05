Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 844 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 лютого 2025, 8:14
Втрати ворога за 4 лютого: 1 140 російських окупантів, 9 танків та 99 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 844070 (+1140) осіб,
- танків — 9947 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 20721 (+12) од,
- артилерійських систем — 22707 (+52) од,
- РСЗВ — 1269 (+0) од,
- засоби ППО — 1053 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24102 (+99),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36078 (+157) од,
- спеціальна техніка — 3735 (+2)
Джерело: Мінфін
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