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5 лютого 2025, 10:12

Утримання одного депутата обходиться бюджету у 2,28 мільйона на рік — ЗМІ

У 2025 році загальна норма витрат на одного народного депутата становить 2,28 млн грн. Більша частина цих грошей передбачена для зарплат помічників-консультантів. Про це йдеться в матеріалі ЕП.

У 2025 році загальна норма витрат на одного народного депутата становить 2,28 млн грн.
Фото: depositphotos

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Деталі

Найменше з цієї суми йде на компенсації витрат на організацію зустрічей з виборцями — 670 грн за рік.

Суттєва частина витрат — компенсація за оренду житла. На рік депутату можуть виділити 237 тис. грн (650 грн на добу).

ЕП підрахувала, що за 2024 рік на компенсації для депутатів з державного бюджету виділили майже 26,4 млн грн. Найбільше коштів вони отримали в грудні — понад 4,7 млн грн. Правом на компенсацію скористалися 113 парламентарів. У середньому кожен народний обранець отримав майже 40 тис. грн.

Більшість депутатів отримали ці кошти за грудень та листопад, дехто — за довший період.

Більшість народних депутатів, які отримали кошти за оренду житла в грудні, належать до фракції «Слуга народу», таких було 85. Також компенсації отримали по п’ятеро обранців з «Європейської солідарності», «Голосу» та «Довіри» і два члени депутатської групи «Платформа за життя та мир».

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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