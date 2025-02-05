Зеленський анонсував індексацію пенсій: підвищення розпочнеться з 1 березня

Навесні 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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Індексація пенсій

«Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня», — зазначив Зеленський.

Він також заявив, що, попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

За словами президента, було майже 13 млн заявок на «єПідтримку», і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім'ям.

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«Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми „Національний кешбек“ — це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде — я дав відповідні доручення уряду», — додав Зеленський.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексацію планують провести з коефіцієнтом 1,10.