Кава дорожчає рекордними темпами через дефіцит постачання

Ціни на каву продовжують зростати, наближаючись до найдовшої серії підвищення з 1980 року. Основною причиною є проблеми з постачанням у ключових регіонах, зокрема в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави сорту арабіка. Про це повідомляє Bloomberg.

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Динаміка цін

Ф'ючерси на каву арабіка у вівторок піднялися на 1,6%, продовжуючи 10-денне зростання. Зараз вони торгуються на рівні майже $4 за фунт, що майже вдвічі вище, ніж рік тому.

Чому це відбувається?

Дефіцит у Бразилії: Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. Компанія Comexim Ltda. прогнозує скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.

Можливе полегшення

Деяке зниження тиску на ринок може принести збільшення кількості партій, які очікують сортування на біржі. Крім того, нещодавні дощі в Бразилії можуть покращити стан посівів після тривалої посухи.