Ціни на каву продовжують зростати, наближаючись до найдовшої серії підвищення з 1980 року. Основною причиною є проблеми з постачанням у ключових регіонах, зокрема в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави сорту арабіка. Про це повідомляє Bloomberg.
Кава дорожчає рекордними темпами через дефіцит постачання
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Динаміка цін
Ф'ючерси на каву арабіка у вівторок піднялися на 1,6%, продовжуючи 10-денне зростання. Зараз вони торгуються на рівні майже $4 за фунт, що майже вдвічі вище, ніж рік тому.
Чому це відбувається?
Дефіцит у Бразилії: Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. Компанія Comexim Ltda. прогнозує скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.
Можливе полегшення
Деяке зниження тиску на ринок може принести збільшення кількості партій, які очікують сортування на біржі. Крім того, нещодавні дощі в Бразилії можуть покращити стан посівів після тривалої посухи.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі