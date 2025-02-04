До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу.
4 лютого 2025, 17:29
Курс валют на вечір 4 лютого: євро й долар зросли на міжбанку
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Відкриття 4 лютого
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Закриття 4 лютого
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Зміни
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41,65/41,70
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41,68/41,71
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3/1
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42,95/42,99
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43,18/43,20
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23/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,82, євро — 43,30−43,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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