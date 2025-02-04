Кабмін розблокував виплату грошової компенсації вартості «пакунку малюка»

Кабінет Міністрів затвердив Порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Він пояснив, що новий Порядок ухвалили, щоб забезпечити виплату грошової компенсації вартості «пакунка малюка» після завершення реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ у 2020−2024 роках».

Зазначимо, що раніше батьки новонароджених скаржилися у соцмережах на неможливість отримати виплату компенсації вартості «пакунка малюка», оскільки сплив термін дії документів, які врегульовували цей процес, а новий порядок не було ухвалено.

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У 2024 році Міністерство соціальної політики переглянуло вміст «пакунку малюка», а його орієнтована вартість мала зрости із 6 816 грн до 7 689 грн внаслідок підвищення прожиткового мінімуму для дітей.