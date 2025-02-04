Finance.ua цього разу вирішили обрати аж 10 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень: 1 переможець = 1 сертифікат.
4 лютого 2025, 17:45
Finance.ua дарує 10 сертифікатів номіналом 1000 грн на пальне
Для участі у розіграші потрібно:
- Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».
- Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.
Результати розіграшу будуть опубліковані 06.02. Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.
Беріть участь, адже пальне ніколи не буває лишнім. ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі