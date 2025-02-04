Finance.ua дарує 10 сертифікатів номіналом 1000 грн на пальне

Finance.ua цього разу вирішили обрати аж 10 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень: 1 переможець = 1 сертифікат.

Для участі у розіграші потрібно:

Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».

Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.

Результати розіграшу будуть опубліковані 06.02. Офіційні умови за посиланням.

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.

Беріть участь, адже пальне ніколи не буває лишнім. ВЗЯТИ УЧАСТЬ